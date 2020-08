Umberto Calcagno, presidente ad interim dell’Associazione Italiana Calciatori dopo le dimissioni di Damiano Tommasi, ha parlato del comportamento dei calciatori, nel corso della pandemia:

“I calciatori hanno dato grande esempio di professionalità, visto che in questi due mesi di ripartenza, abbiamo contato zero positivi, praticamente. Le vacanze non si possono impedire, ma credo che d’ora in poi la situazione sarà differente. Ripartenza? Ha impedito enormi danni al mondo del calcio”.