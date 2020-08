Continua il caos in casa Barcellona. Dopo la notizia della decisione di Messi di lasciare il club catalano, dopo ben 17 anni, alla porta dei blaugrana bussa anche l’ex tecnico Setien.

Dopo il “burofax” (documento molto usato in Spagna) di Messi che chiedeva la cessione, arriva anche quello di Setien che chiede al Barcellona che gli venga ufficialmente notificato il suo licenziamento per poter essere ingaggiato da un’altra squadra. Il club ha fatto sapere al tecnico che la questione verrà risolta in modo tempestivo e appropriato. Inoltre, il tecnico, tramite i legali, chiede per lui e il suo staff il pagamento di un risarcimento, che non è ancora stato reso effettivo. A rivelarlo è Cadena Ser.