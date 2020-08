Come ogni giorno, intorno alle 17.30, la Protezione civile pubblica i dati relativi alla diffusione del virus in Italia; è importante leggere questi dati per capire come va l’andamento del contagio in Italia. Questi i dati odierni:



Nuovi Contagi: 479(+0,2%)

Decessi: 4(+0,01%)

Guariti: 146(+0,1%)

Soggetti attualmente positivi: 14733

Incremento dei soggetti attualmente positivi: 327(+2,3%)

Tamponi: 36807

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 1,3%

I dati regione per regione:

Lombardia 97.380 (+61, +0,1%; ieri +94)

Emilia-Romagna 30.436 (+51, +0,2%; ieri +71)

Veneto 21.210 (+78, +0,4%; ieri +120)

Piemonte 32.084 (+40, +0,1%; ieri +47)

Marche 7.035 (+5, +0,1%; ieri +11)

Liguria 10.458 (+12, +0,1%; ieri +33)

Campania 5.278 (+46, +0,9%; ieri +18)

Toscana 10.833 (+34, +0,3%; ieri +38)

Sicilia 3.766 (+39**, +1,1%; ieri +46)

Lazio 9.127 (+68, +0,8%; ieri +58)

Friuli-Venezia Giulia 3.507 (+8, +0,2%; ieri +15)

Abruzzo 3.560 (+2, +0,1%; ieri +13)

Puglia 4.858 (+15, +0,3%; ieri +22)

Umbria 1.548 (+3, +0,2%; ieri +13)

Bolzano 2.802 (+9, +0,3%; ieri +9)

Calabria 1.348 (+3, +0,2%; ieri +10)

Sardegna 1.493 (+5, +0,3%; ieri +5)

Valle d’Aosta 1.217 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila)

Trento 5.003 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Molise 487 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Basilicata 485 (nessun nuovo caso; ieri +4)