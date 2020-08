Anche stasera, come ogni domenica, torna in diretta il tg di MondoNapoli Live a partire dalle 19 su Twitch e su Facebook. Ecco di cosa si parlerà stasera.

Stasera i nostri esperti daranno le vostre valutazioni su quali siano stati i loro due terzini preferiti in questa stagione e commenteranno il responso: dopo questa parentesi, una grafica introdurrà i difensori centrali. I nostri esperti commenteranno in diretta il rendimento dei centrali di quest’anno e daranno le loro preferenze. Al termine, si chiederà agli utenti di scrivere i loro preferiti nei commenti e il risultato per i difensori centrali sarà dato nel tg di martedì.

Al termine di questa parentesi, il nostro esperto Davide Luise parlerà del calciomercato e delle ultime notizie sui probabili acquisti e cessioni dei partenopei e commenterà l’operato degli azzurri ad una settimana dall’inizio del ritiro.

