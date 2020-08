Allan è ormai un piede e mezzo fuori dal Napoli: il centrocampista brasiliano ha vissuto gli ultimi mesi da separato in casa, ha avuto poco feeling con Gattuso; ma i problemi sono iniziati nel gennaio 2019, quando il brasiliano non è andato al Psg per 90 milioni.

Ora la cifra è scesa notevolmente e il Napoli si aspetta 40 milioni per la sua cessione, ma nonostante tutto le pretendenti non cambiano; in prima fila ci sono l’Everton di Ancelotti, pronto a riaccogliere il brasiliano, e l’Atletico Madrid di Simeone.

Ma non solo loro: infatti, come riportano Gianluca Di Marzio e Mario Giunta, giornalisti di Sky, Allan ha anche una pretendente dalla BundesLiga: il Borussia Dortmund, che vuole formare una coppia esplosiva a centrocampo con Emre Can.

Il Dortmund è molto interessato ad Allan, ma ci sono due ostacoli che potrebbero frenare l’affare: i tedeschi devono fare una cessione nel reparto prima di prendere il brasiliano, ma soprattutto i tedeschi non vogliono pagare 40 milioni, cifra decisa da De Laurentiis, per Allan. Il Dortmund ha intenzione di offrire 25 milioni + bonus per l’acquisto del brasiliano e lo farà nei prossimi giorni.

Adesso starà al brasiliano decidere dove sarà il suo futuro, se in Premier, in Liga o in Bundes.

Il tweet di Mario Giunta:

https://twitter.com/mariogiunta/status/1295005580118106114?s=21