DAZN: “Napoli-Conte? Pista ancora viva, dialogo attivo tra le parti”

Al termine della stagione, le strade tra il Napoli e mister Francesco Calzona si divideranno con tutte le probabilità. Neanche il ct della Slovacchia è riuscito a risollevare la squadra, che si è avviata verso la delusione piu grande dell’era De Laurentiis. Per evitare una seconda annata deludente, sarà importante scegliere il profilo giusto da cui ripartire per la panchina azzurra. Proprio per questo motivo, il Napoli sta sondando diversi allenatori, e le voci si stanno susseguendo ormai da settimane.

Tra gli allenatori disposti ad allenare gli azzurri, ci sarebbero tre allenatori al momento ancora alla guida di un club, tutti in Serie A. Il primo è Stefano Pioli, reduce da un ciclo soddisfacente al Milan. Il secondo è Gian Piero Gasperini, che con l’Atalanta ha fatto e continua a fare miracoli. Infine, Vincenzo Italiano, che è sempre stato un pallino di De Laurentiis già prima dell’approdo alla Fiorentina. Il sogno del patron azzurro, però, è sempre stato Antonio Conte, attualmente senza club, ma corteggiato da diverse società.

Proprio di questa pista ha parlato il giornalista di DAZN Orazio Accomando, sul suo profilo X. Di seguito le sue parole: “Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte”.