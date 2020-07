Sta per iniziare Napoli-roma: le due squadre sono scese in campo in due momenti diversi per rispettare le distanze Covid e hanno svolto i convenevoli di rito dandosi il pugno.Partita importante per entrambe le squadre, che vengono da due sconfitte, e che si devono rialzare, anche perché alle spalle c’è il Milan di Pioli, che ha agganciato il Napoli.

La Roma batte il calcio d’inizio, che si schiera con un 3-4-2-1 a sorpresa con Ibanez, Smaliing e Mancini e attaccherà da destra a sinistra