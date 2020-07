E’iniziata da circa 10 minuti Napoli-roma: per il momento, le 2 squadre si stanno studiando e non ci sono state occasioni per la roma, mentre il Napoli è andato vicino al goal con Fabian Ruiz, che ha evitato l’intervento di Ibanez su assist di Callejon, ma è stato bravo Pau Lopez a deviare in angolo il tiro dello spagnolo e, due minuti dopo, la conclusione di Zielinski lanciato in area da Mario Rui.

Sia i partenopei sia i giallorossi cercano di impostare la manovra dal basso, ma oggi ci sono molte imprecisioni da ambo le parti; anzi, in un disimpegno sbagliato da Manolas, Demme è stato costretto a far fallo su Pellegrini; il tedesco è stato ammonito, era diffidato, dunque salterà la partita di mercoledì contro il Genoa.