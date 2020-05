In Campania, fortunatamente, l’emergenza Coronavirus non è mai dilagata come al Nord sia per la buona condotta dei cittadini campani sia per le misure prese dal governatore De Luca in queste settimane; però, sia i discorsi sia le azioni del governatore della Campania hanno scatenato varie critiche in tutto il Paese. Tra questi c’è il sindaco di Napoli De Magistris che ha parlato sia della possibile riapertura dei bar dal 18 maggio sia delle misure prese in Campania. Queste le sue parole dette a la7:

“Se i livelli del contagio dovessero restare così bassi, io credo che la Campania possa riaprire molte attività. Ora vedo molte persone che vanno in giro per delle passeggiate e credo che non ci siano problemi se bar e ristoranti dovessero riaprire. Sono rimasto molto scettico quando il presidente De Luca aveva affermato di voler chiudere la Campania: non credo si possa fare, invece credo che si potessero fare più tamponi in 3 mesi. Ad oggi, non tutti hanno ricevuto le mascherine e si sono fatti pochi tamponi: purtroppo siamo un passo indietro rispetto alle altre regioni”.