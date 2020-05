Il Senatore, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sull’emergenza coronavirus e sulla polemica con De Luca. Queste le sue parole:

Sull’emergenza coronavirus: “In tutta Italia era consentito il cibo da asporto, mentre in Campania fino a poco fa era proibito. E’ una cosa assurda. In tutta Europa riaprono le scuole, noi siamo gli unici a non farlo”.

Su De Luca: “Molti napoletani in questi giorni mi hanno scritto. Dovrebbe pensare agli ospedali chiusi e ai negozi in difficoltà, di certo non a me o ai miei occhiali. Vi pare che io, in un momento del genere, pensi al suo giudizio?”.