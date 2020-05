Il futuro della Serie A resta in bilico: venerdì era in programma un Consiglio Federale per parlare dei diritti tv per le prossime stagioni e per un’eventuale ripresa del gioco.

Però, come riporta la redazione di Sky Sport, in queste ore il Consiglio Federale è stato rinviato da Gravina a data da destinarsi: infatti, il presidente FIGC che parlerà con le autorità sanitarie vuole aspettare di vederci più chiaro.

Gravina cercherà di approfondire tutti i temi legati all’emergenza sanitaria e, solo in seguito, convocherà un nuovo Consiglio Federale.