Mauro Icardi è uno degli attaccanti top in Europa, un vecchio bomber capace di sfondare la rete con ogni pallone che gli capita in area. L’argentino piace molto in Italia a Juve e Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Infatti, come riporta Sportmediaset, negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti continui tra Leonardo, il ds dei francesi, e lo stesso Icardi ed, ora, nonostante la volontà di Wanda Nara di far giocare il suo assistito in Italia per evitare trasferimenti, il PSG si sarebbe deciso a riscattare l’attaccante argentino ed ad acquistarlo a titolo definitivo versando i famosi 70 milioni nelle casse dell’Inter entro il 31 maggio.