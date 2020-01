Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, in casa Napoli, c’è un vero caso Younes.

L’esterno tedesco pare essere in lotta con il ds Cristiano Giuntoli per aver, in più di un occasione, rifiutato le proposte che arrivavano.

Così il direttore sportivo gli ha fatto sapere che se non accetterà un’altra destinazione in questi ultimi due giorni di mercato sarà messo fuori da ogni lista: vuoi di campionato, vuoi di coppa. In poche parole il calciatore, non rientrando nei piani di Gattuso, sarà messo fuori rosa.

Adesso converrà ad Amin accettare il trasferimento: su di lui Torino, Sampdoria ed alcuni club tedeschi.

Come si risolverà il “caso Younes”?