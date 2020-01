Andrea Petagna è arrivato a Villa Stuart.

Come già preannunciato ieri da Sky, Andrea Petagna è un nuovo calciatore del Napoli. L’attaccante si aggregherà al gruppo di Gattuso però solamente a giugno restando in prestito alla Spal (clicca qui per approfondire).

Il calciatore, in mattinata, sostenerrà le visite mediche di rito, come riportato dai colleghi di tuttomercatoweb

Ecco il video: