Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, il Napoli fino a ieri ha provato a prendere Mateta dal Mainz.

De Laurentiis pronto a sborsare fino a 20 milioni di euro per il calciatore ma il Mainz ha detto no.

Per tale motivo Llorente chiuderà la stagione in azzurro e con molta probabilità poi si accaserà alla Real Sociedad per chiudere la carriere in Spagna.