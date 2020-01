Juventus-Parma all’intervallo: Ronaldo porta avanti i bianco-neri

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra Juventus e Parma e le emozioni fino ad ora sono state davvero poche. Gli emiliani, infatti, sono riusciti a contenere con successo gli uomini di Sarri che hanno avuto poche chances di far male agli avversari almeno fino al 43esimo.

A due minuti dall’intervallo ci ha pensato, poi, Ronaldo a portare i suoi compagni di squadra in vantaggio in un momento fondamentale del match. Il portoghese sfrutta la deviazione sfortunata di Darmian e così beffa Sepe. All’ultimo secondo, poi, Ramsey fallisce una grande occasione per siglare il 2-0 scheggiando il palo da ottima posizione. Il risultato, quindi, è 1-0 all’intervallo. Da segnalare, inoltre, c’è la sostituzione al ventesimo tra le fila bianconere con l’ingresso di Danilo per Alex Sandro che è stato vittima di un infortunio.