I tifosi si stringono alla squadra nel momento più difficile: due settori già in esaurimento per i prossimi match

Nel momento più difficile i tifosi fanno sentire la propria vicinanza alla squadra. Le prossime due gare casalinghe infatti, il 21 ed il 26 gennaio contro Lazio e Juventus (entrambe alle 20:45), potranno avere un’affluenza maggiore da parte dei supporters partenopei al San Paolo poiché i dati rivelano che per queste due sfide la Curva B e la Tribuna Posillipo sono già in esaurimento. Procedono a gonfie vele anche i tagliandi relativi ai Distinti e soprattutto bisogna considerare che da domani scadrà la prelazione per gli abbonati e quindi saranno disponibili i biglietti per tutti i non-abbonati per la sfida contro la Lazio.