FOTO – Maradona manda su Instagram un bel messaggio per il Napoli

In un momento così difficile, ogni supporto è ben accetto in casa Napoli. Soprattutto se a supportarti è Diego Armando Maradona: “el Pibe de oro” ha pubblicato, infatti, una foto su Instagram in cui si vede lui con la maglia azzurra in un match contro la Fiorentina.

La descrizione allegata è un chiaro messaggio per la squadra partenopea: “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! #ForzaNapoliSempre“. Ecco il link del post in questione: https://www.instagram.com/p/B7g42Fbl-fT/?igshid=1d29l8woyuf1e&fbclid=IwAR1EJwHHMV-m7N_jLZBjqhteCpgZcCpIJcBmVRfcAhoKn39C1joanDV2wK0