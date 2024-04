Udinese-Roma 1-2: i giallorossi vincono in extremis il match di recupero

Da poco è terminata la partita di recupero Udinese-Roma dove i giallorossi vincono per 2 a 1 col gol di Cristante al minuto 95. Dopo pochi minuti di match, il gioco viene fermato per un violento scontro a centrocampo tra Azmoun e Perez, che alla fine verrà sostituito. La Roma dà l’impressione di voler portare i 3 punti a casa, mentre l’Udinese resta attenta a difendersi. Durante l’assedio finale degli uomini di De Rossi, arriva il calcio d’angolo che decide il match: cross di Dybala sulla testa di Cristante e gol del definitivo 2-1. Partita amara dunque per il neoallenatore friulano Fabio Cannavaro, che stava per portare un buon punto in vista della corsa salvezza.