Zhang come ADL: “Faremo un documentario sulla vittoria del campionato”

L‘Inter ha vinto il 20esimo Scudetto della sua storia e lo ha fatto nel modo più emozionante per i tifosi neroazzurri: battendo il Milan nella partita che ne ha decretato l’ufficialità. Al temine di un Campionato dominato la gioia è tanta e anche il Presidente Zhang si è congratulato con la squadra nonostante la sua assenza nel derby. In un intervista al canale Tik Tok di Liu Teng ha rivelato un progetto in stile De Laurentiis per celebrare la seconda stella: “Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato. Ma invece di farlo dal punto di vista cinematografico, potrebbe essere mostrato sotto forma di video e registrazioni conservate, piuttosto che in modo narrativo. Ci sono sponsor esterni, non la Paramount”.