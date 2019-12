Carlo Alvino, tramite il suo profilo social, annuncia un gennaio ricco di operazioni per il Napoli: “Sarà un gennaio in controtendenza. Non saranno poche le operazioni che effettuerà il Napoli”.

Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 30, 2019