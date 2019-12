Cassano contro Sarri: “Allenatore normale. Fosse stato per lui avrebbe mandato via Dybala e Higuain”

È noto che Antonio Cassano non le manda mai a dire ma anzi ci va diretto e così è stato nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, dove il talento barese ha parlato non bene dell’ex allenatore del Napoli, attuale mister della Juventus, Maurizio Sarri: “È un allenatore normale. Anzi se fosse stato per lui e per Paratici a giugno avrebbe mandato via sia Dybala che Higuain. Quest’ultimi sono quelli che stanno salvando la Juventus, senza di loro il club bianconero non so dove si troverebbe adesso. Per me lo scudetto va all’Inter perchè Conte è un allenatore che ti garantisce 15/20 punti in più e ti fa uscire il fuoco dai calciatori. La Champions? Vedo troppe squadre più forti della Juventus come il Real o il City“.