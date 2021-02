Gattuso in conferenza: “Addio dopo la Juventus? Devo provarci fino alla fine. Koulibaly e Manolas ne avranno per molto”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa post Atalanta-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Non so dirvi se la partita contro la Juventus sarà l’ultima chance per me, devo provarci fino alla fine. Sono io il capitano della barca e quando le cose vanno male la responsabilità è mia. Oggi diverse cose sono andate storte, potevamo fare meglio nei primi due gol subiti. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa sul piano tattico, ma gli errori purtroppo si pagano”.

“Da allenatore ho vissuto momenti ben più difficili di questo e in categorie diverse. Nella mia vita non avrei mai immaginato di giocare ogni tre giorni e senza tifosi; è un calcio diverso ed è normale che si faccia fatica”.

“Indisponibili? Manolas starà fuori un mese, Koulibaly ha preso il Covid…tutti quelli che prendono il Covid sono indisponibili per almeno 20 giorni. Oggi sono riuscito a far giocare 79 minuti ad Osimhen, ma deve ancora tornare al top della forma”.