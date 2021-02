Nel suo editoriale per “Campania Sport”, Umberto Chiariello, ha fatto il punto sul Napoli e sul momento che sta passando vista la sconfitta contro l’Atalanta che è costata la qualificazione per la finale di Coppa Italia. Fra analisi della partita e qualche appunto su alcuni calciatori, Chiariello ha anche aspramente criticato la fase difensiva di alcuni calciatori, in particolare di Nikola Maksimovic che definisce ‘autore del libro “Manuale del non difensore”’.

Qui l’editoriale integrale: