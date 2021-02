Pagelle MN: Lozano unico spiraglio di luce in una serata buia

Finisce qui il percorso in Coppa Italia del Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso cade al Gewiss Stadium per 3-1 sotto i colpi dell’Atalanta: la squadra detentrice del trofeo esce dalla competizione alle semifinali.

Di seguito le pagelle della nostra redazione:

Ospina 6: Il portiere colombiano, poco colpevole sui tre gol, salva gli uomini di Gattuso ad inizio secondo tempo con due parate importanti, prova a far uscire la palla da dietro dai suoi piedi non con ottimi risultati.

Di Lorenzo 5: La difesa del Napoli oggi non bene in toto, il terzino non riesce a spingere come al solito, sbaglia tanti appoggi e non riesce a chiudere le incursioni di Gosens

Maksimovic 4,5: Il peggiore; purtroppo il centrale serbo incappa nell’ennesima serata storta, sbaglia continuamente il posizionamento e non riesce mai ad arginare gli attaccanti avversari

Rrahmani 5: Il difensore del Napoli risente del poco impiego, sembra spaesato, non riesce a prendere le misure e sbaglia troppi passaggi semplici che non fanno cominciare l’azione della squadra

Hysaj 5: il terzino albanese oggi è uno dei colpevoli su entrambi i gol del primo tempo della Dea, nel primo non accorcia su Zapata facendo tirare indisturbato il colombiano, sul secondo insieme a Maksimovic non tiene la linea.(Dal 42′ Mario Rui 5): Il terzino portoghese non riesce ad invertire la rotta, attacca poco ed è troppo nervoso, sbaglia molte scelte.

Elmas 5: Impalpabile: la mezz’ala nord – macedone non riesce mai ad incidere sulla partita, poco coinvolto e non riesce mai a cambiare passo(Dal 46′ Politano 5,5): l’esterno del Napoli prova a mettere la solita corsa, buona volontà e tecnica anche se non riesce ad incidere più di tanto, un po’ confusionario e non sempre preciso.

Bakayoko 5: Troppo frettoloso, non riesce mai a far uscire la palla pulita, sempre in affanno e poco preciso, ennesima prova opaca.(Dal 64′ Demme 6: Entra insieme a Lobotka ed il Napoli sembra cambiare marcia, riesce ad essere più pulito e preciso inserendosi con tempi giusti)

Zielinski 5: Altra prova opaca del talento polacco, prova a ricevere palla più basso per impostare ma non riesce a fare da raccordo con le punte, non riuscendo ad incidere. (Dal 64′ Lobotka 6: Il centrocampista slovacco subentra bene, con calma e senza strafare, fa uscire bene il pallone riuscendo a capovolgere l’azione)

Lozano 6.5: Il Migliore. La solita luce nella serata partenopea, punta sempre l’uomo, causa ammonizioni ai difensori avversari ed è sempre una spina nel fianco. Realizza il gol che da speranza agli azzurri

Osimhen 5: Sembra ancora non al top della condizione; l’attaccante nigeriano attacca tanto la profondità ma riceve pochi palloni, prova qualche sponda ma non serve a dovere i compagni di reparto. L’unico pallone giocabile lo schianta su Gollini per il possibile 2-2(Dal 78′ Petagna sv.)

Insigne 5: Il capitano prova come al solito a trascinare i compagni, purtroppo senza riuscirci. Prova ad accentrarsi per ricevere la palla ed inventare ma concede pochi sprazzi di talento in una serata buia.

Gattuso 5.5: Il Napoli parte con il 4-3-3, il primo tempo va male e quando decide di passare al 4-2-3-1 la squadra sembra girare meglio, trova il 2-1 ed attacca molto, il 3-1 taglia le gambe agli azzurri. Buona reazione d’orgoglio nel secondo tempo ma c’è tanto da lavorare.