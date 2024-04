Champions League, altro caso di razzismo in Europa

Paris Saint Germain- Barcellona é stata uno spettacolo: una partita degna di nota. Peccato che a rovinarla, dal punto di vista mediatico, sia stata una battuta infelice da parte di German “Mono” Burgos, ex portiere argentino, rivolta al talento 2007 del Barcellona Lamine Yamal, durante la trasmissione in diretta sul canale spagnolo Movistar.

Ecco cosa ha detto il commentatore:

“Occhio che il calcio è vitale, se non farà bene si ritroverà al semaforo“

Il Barcellona, venuta a sapere dell’accaduto, ha deciso di boicottare la trasmissione e lo stesso hanno fatto i parigini. Sono arrivate subito le scuse da parte di Burgos, che ha ammesso di essere stato troppo leggero e di non aver dosato le parole. Il padre di Yamal , intervistato, ha promosso un appello per il rispetto dei figli di tutti. Ennesimo caso di razzismo, dopo quello accaduto ai danni di Juan Jesus, che però non è stato minimamente sanzionato.