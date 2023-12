Napoli-Braga è una partita molto importante per gli azzurri, infatti la squadra di Mazzarri si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’ambiente però pare sfiduciato dopo gli ultimi risultati ottenuti. Secondo la Gazzetta Dello Sport, sono pochi i biglietti venduti e per ora si registrano circa 38/40mila spettatori per la gara di martedì al Maradona.