Come riportato da Cope, ci sono brutte notizie per Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno anche di Luka Modric per l’attesissima sfida di Champions League contro il Napoli. Il centrocampista della nazionale croata ha riportato un sovraccarico all’ischio e con ogni probabilità salterà il match contro i partenopei del neo tecnico Mazzarri.