Gazzetta dello Sport – Autostima, mentalità e semplificazione i concetti di Mazzarri

Il titolo de La Gazzetta dello Sport: “Cura Mazzarri: il bacio di Kvara e il gioco ritrovato, così Napoli vola”, sottolinea il positivo impatto di Walter Mazzarri sulla squadra partenopea. Il nuovo allenatore sembra aver instillato autostima e fiducia nel gruppo, che ha risposto positivamente sotto la sua guida. Tre concetti chiave menzionati sono autostima, mentalità e semplificazione, indicando l’approccio di Mazzarri nel lavorare sulla testa dei giocatori.

Il gesto affettuoso di Kvara, espresso con un bacio alla fine della partita, viene interpretato come un segnale di stima e riconoscimento della leadership di Mazzarri. Il termine “mister Wolf” fa riferimento al personaggio di un allenatore energico e carismatico, sottolineando il ruolo di Mazzarri come guida determinata per il Napoli.