Sheriff Tiraspol-Inter, le formazioni ufficiali: cambi a centrocampo e sulle fasce per Inzaghi

Alle ore 21 l’Inter scenderà in campo in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri cercano una vittoria per scavalcare proprio la squadra moldava e portarsi al secondo posto nel proprio raggruppamento. Simone Inzaghi sceglie la formazione titolare con la novità rappresentata da Arturo Vidal a centrocampo al fianco Brozovic e Barella, e da Dimarco e Darmian sulle fasce rispetto a Perisic e Dumfries che sono partiti titolari in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez.