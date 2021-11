Legia Varsavia-Napoli Spalletti: “Vi spiego perché Insigne è rimasto a casa”

Durante la conferenza stampa per Legia Varsavia-Napoli, il tecnico azzurro si è soffermato sugli assenti della sfida di domani, spiegando i motivi della loro non convocazione. Queste le dichiarazioni di Spalletti: “Chi è rimasto a casa non è venuto perché rischiava un infortunio più grave. Ho portato Di Lorenzo a Salerno non per la distanza ma perché dopo varie analisi abbiamo visto che non era rischioso. Insigne ha un muscolo affaticato, potrebbe anche giocare ma è un rischio ed inoltre abbiamo anche altri giocatori che meritano la titolarità”.