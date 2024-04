Gazzetta – Zaniolo vuole tornare in Italia: su di lui Fiorentina, Napoli e Juventus

La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi riporta della voglia di Nicolò Zaniolo di tornare in Italia; tre squadre sarebbero pronte a riaccoglierlo. Cosi scrive il quotidiano oggi in edicola: “Nicolò Zaniolo vuole tornare in serie A. Il Galatasaray non chiude alla cessione, ma sul prezzo c’è il 20% da destinare alla Roma. Sul calciatore ci sono tre squadre interessate che potrebbero presentare un’offerta nella prossima sessione di mercato. Su Zaniolo ci sono la Fiorentina poi Napoli e Juventus. Zaniolo è un vecchio pallino di Giovanni Manna che avrebbe voluto portarlo proprio alla Vecchia Signora nelle precedenti sessioni di mercato“.