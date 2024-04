Il Mattino – Zielinski ha già svolto le visite mediche per l’Inter ad inizio anno

Il Mattino nell’edizione odierna ha fatto il punto sul futuro del sicuro partente Piotr Zielinski: “Non ha prolungato il suo contratto in scadenza e già all’inizio del 2024 si è fermato un giorno in più a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter, la sua nuova squadra. In questo modo ha dato l’addio – forse il più amaro – al Napoli, alla città e ai napoletani che non hanno mai smesso di volergli bene. Anche quest’anno, quando ha vissuto una stagione da montagne russe. Pochi alti e tanti bassi, conditi anche da qualche panchina di troppo, una novità per lui, titolare inamovibile. Ma lunedì sera non si è messo davanti alla tv a seguire il derby di Milano. La questione scudetto per l’Inter era solo una mera formalità, questione di tempo“.