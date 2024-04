Il Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen, che andrà via da Napoli e dall’Italia la prossima estate. L’edizione odierna de Il Mattino riporta di un forte interesse del PSG per il nigeriano che andrebbe a sostituire Kylian Mbappé, anche lui dato per sicuro partente.

I francesi sono pronti a versare l’intera cifra della clausola rescissoria dell’ex Lille, circa 120 milioni di euro. Il PSG dovrebbe offrire a Osimhen un quadriennale e un ingaggio da 13 milioni a stagione.