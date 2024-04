Il Napoli sta riflettendo sulla posizione di Alex Meret. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma la società azzurra non sembra intenzionata a rinnovarlo. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’intenzione sarebbe quella di puntare su Caprile dell’Empoli.

Il portiere della squadra toscana ha una media migliore rispetto a Meret e per questo motivo gli azzurri sembrano volergli dare una chance. Pagato 7 milioni al Bari, ora dopo l’ottima stagione all’Empoli, ne vale almeno 10.