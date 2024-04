Napoli, Natan può partire in prestito: ci sono 3 squadre di A su di lui

Natan non sta trovando lo spazio che desiderava. Il difensore brasiliano (complice qualche infortunio rimediato), ma anche i tre allenatori cambiati nel corso della stagione, è finito nel dimenticatoio degli azzurri. Le poche volte in cui è stato chiamato in causa non ha fatto malissimo, ma neanche benissimo. E’ un ragazzo giovane, alla sua prima esperienza in un altro paese, con un’altra lingua. Per questo il Napoli starebbe pensando di cederlo in prestito nella prossima stagione, per farlo ambientare con calma e farlo crescere.

Su di lui ci sarebbero il Monza di Palladino, il Sassuolo e l’Empoli.