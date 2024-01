Secondo Repubblica, ADL non è concentrato solo sul presente del Napoli ma sta pensando anche al futuro. L’obiettivo numero è il serbo Matija Popovic, bomber classe 2006 attualmente svincolato. Su di lui c’è forte il Bayern ma il Napoli è in vantaggio ed è convinto di riuscire a strappare il si del ragazzo. L’idea del Presidente è di acquistarlo per poi girarlo in prestito al Frosinone che ha uno slot libero per gli extracomunitari. Attesi sviluppi nei prossimi giorni.