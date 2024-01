Cyrill Ngonge è appena arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. Il calciatore belga, come riportato da Gianluca Di Marzio, firmerà poi il contratto in azzurro e diverrà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. L’Hellas Verona incasserà 20 milioni di euro più bonus.