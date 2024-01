Accostato al Napoli, Neuhaus ha chiesto la cessione al Gladbach ma c’è anche un’altra italiana su di lui

La Lazio in settimana deciderà se affondare o meno il colpo per Florian Neuhaus. Come scrive Tuttosport, la squadra della capitale è pronta a sciogliere le riserve per il 26enne centrocampista tedesco.

Il giocatore non è soddisfatto dell’impiego con poca continuità della prima parte della stagione (17 presenze e appena 700 minuti giocati fino ad ora) e avrebbe già chiesto al suo club la rescissione contrattuale, alla ricerca di maggiore minutaggio.

Il Gladbach, dal canto suo, ha aperto alla cessione, ma a condizioni vantaggiose. Le trattative con i club interessati sembrerebbero già iniziate, la società tedesca è disposta ad accettare un prestito con opzione d’acquisto al termine della stagione.

Oltre alla Lazio, sul ragazzo c’è anche il Siviglia, che dopo l’arrivo dall’Inter di Lucien Agoume ha tutta l’intenzione di proseguire la campagna acquisti con un ulteriore innesto.

Il giocatore nei giorni scorsi è stato accostato anche al Napoli.