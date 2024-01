Pellegrino, le rivelazioni su Maradona

L’attrice e showgirl Patrizia pellegrino, intervistata al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con Diego Armando Maradona.

Ecco le sue parole:

“Dopo la vittoria dello scudetto, premiai lui ad una manifestazione insieme a Gianni Minà. Da quel giorno lui cominciò a chiamarmi a qualsiasi ora del giorno per chiedermi un’uscita. Era diventato assillante! Una sera però gli dissi sì al suo invito e lui sperava in qualcosa nel dopo cena , ma non me la sono sentita. I calciatori non sono i tipi di uomini che io cerco. A me piace la cultura, la raffinatezza, il ragionamento e questo uno sportivo non me lo può dare.