TMW – Samardzic, accordo trovato tra i club: vicina la fumata bianca, trattativa alle fasi finali

Secondo quanto riportato dalla testata online tuttomercatoweb.com, la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per il centrocampista serbo Lazar Samardzic è definita: ai friulani 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Riguardo l’accordo tra l’agente del calciatore e la società partenopea, resterebbe da sciogliere il nodo commissioni per la chiusura dell’operazione. Il padre-agente del serbo è atteso oggi in Italia per la risposta definitiva.

Filtra ottimismo riguardo l’approdo al Napoli per il centrocampista classe 2002 che firmerà un contratto da circa 2 milioni di euro netti a stagione.