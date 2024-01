Venerato: “Ottimismo per Samardzic, si attendono novità da Dragusin”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha parlato del mercato azzurro al tg sportivo della Rai: “C’è ottimismo per Samardzic, si cerca l’accordo definitivo con il club e il padre-agente. In difesa resiste l’idea Buongiorno, ma il club al momento ha parlato solo con l’agente del calciatore. Prima di fare un’offerta al Torino si sta cercando di capire la situazione Dragusin che resta la prima scelta. Il dubbio sul destino di Mazzarri pesa sulla decisione del centrale genoano. Vitik dello Sparta resta un’idea per giugno. A centrocampo di valuta Soumarè del Siviglia, ma in lista ci sono diversi mediani.