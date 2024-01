Marchetti: “Il Napoli farà almeno altri due acquisti, un altro centrocampista e un difensore centrale”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli nel suo ultimo articolo su Tuttomercatoweb. Secondo quanto affermato da Marchetti il Napoli metterà a segno almeno altri 2 colpi, un centrocampista ed un difensore centrale. Difficili i nomi siano Hojbjerg e Dragusin, per il prezzo molto elevato delle due trattative. Questo quanto affermato: “Mancano all’appello almeno altri due acquisti in casa Napoli. Un altro centrocampista ed un difensore centrale. Secondo le ultime è difficile siano Hojbjerg e Dragusin. Troppo alto in generale il prezzo di entrambi e c’è una grande concorrenza sul secondo, nonostante il Napoli abbia provato ad offrire il cartellino di Ostigard. Di nomi già concreti con trattativa ben avviata non ce ne sono disponibili: grande chiusura in questa fase del mercato. Di intenzioni tante e praticamente poche praticabili, soprattutto a prezzi accettabili. Bisognerà capire se la strategia dell’attesa e dei fari spenti porterà poi ai risultati sperati”.