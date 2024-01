Maggio parte dell’Italia U15: “Abbiamo osservato i talenti. Voglio essere di supporto”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli, è entrato da poco a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana under 15. Il 41enne, dopo aver vestito le maglie di Vicenza, Fiorentina, Treviso, Sampdoria, Napoli, Benevento e Lecce ed aver abbandonato da poco appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di non allontanarsi dal mondo del calcio, iniziando quindi questa nuova avventura. Ecco le sue parole:

“Ho avuto sensazioni positive. Abbiamo osservato da vicino i ragazzi ricercando, tra di loro, i talenti più promettenti che possano darci quel qualcosa in più non solo oggi ma soprattutto in futuro. Ho avuto la fortuna di calcare tanti campi da calcio – sottolinea Maggio -, sia in Italia sia in Europa, affrontando calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Iniesta, Messi e Xavi, che sono dei campioni sia dentro che fuori dal campo. Il mio obiettivo è quello di essere di supporto allo staff, dal quale ho da imparare tanto, e di provare a trasmettere ai ragazzi quei valori, come il lavoro e il sacrificio, che mi hanno accompagnato nella mia carriera, così che un giorno possano trasmetterli a loro volta“.