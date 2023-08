Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lozano è vicino al ritorno in Eredivisie al PSV. L’affare è arrivato alle battute finali e dopo l’arrivo di Lindstrom per il Chucky non c’è più spazio nel Napoli che adesso potrebbe accettare una cifra inferiore a quella richiesta ad inizio mercato. Le parti sono a lavoro per chiudere al più presto l’affare e se non dovessero esserci intoppi, il messicano saluterà l’Italia dopo 4 anni con 155 presenze e 30 goal.