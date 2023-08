Asta del fantacalcio a Napoli finisce in tragedia: un 15enne rischia amputazione della gamba

Anche un momento di divertimento può trasformarsi in una tragedia. E’ quello che è successo a Ponticelli, quartiere di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad una lite per l’asta per di un fantacalcio. A darne notizia è l‘Ansa che riporta come il giovane sia stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare e subito ricoverato. Il rischio adesso è che gli venga amputata la gamba ferita e la sua vita possa cambiare per sempre. La polizia ha prontamente individuato il colpevole, un 16enne del posto, che ora si trova negli uffici della Squadra mobile della questura di Napoli.