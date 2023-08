Sorteggi Champions League: ecco le possibili avversarie del Napoli

Oggi alle 18 il Napoli scoprirà le sue avversarie nel girone di Champions. Gli azzurri sono testa di serie in virtù della vittoria del campionato, ma questo potrebbe non bastare per evitare un girone di ferro. Il regolamento è identico a quello dello scorso anno con le squadre della stessa nazione che non potranno essere accoppiate nei gironi. Il Napoli non potrà dunque pescare Inter, Milan e Lazio e le altre teste di serie: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Feyenoord, City, PSG e Siviglia.

Ecco le possibili avversarie degli azzurri:

Seconda fascia: Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Real Madrid, Porto,

Terza fascia: Braga, Copenaghen, PSV, Shakhtar, Salisburgo, Stella Rossa

Quarta fascia: Anversa, Lens, Newcastle, Celtic, Galatasaray, Real Sociedad, Young Boys, Union Berlino