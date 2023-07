Faraoni, l’agente a sorpresa: “Rimane a Verona”

Improvviso rallentamento in casa Napoli, zona fascia destra. Ieri sera il presidente De Laurentiis ha infatti annunciato il rinnovo del capitano Di Lorenzo, ma resta incerta la situazione vice. Il ruolo sembrava infatti destinato a Davide Faraoni, ma il suo agente Mario Giuffredi ha smentito le voci.

Queste le sue parole a Canale 21: “Rimane al Verona, sta bene dove sta“. Il procuratore dello stesso Di Lorenzo, di Mario Rui e di altri calciatori azzurri come Folorunsho e Politano, non ha fornito ulteriori dettagli su un’operazione che sembrava in conclusione. Faraoni resta quindi a Verona, mentre rimane il dubbio per gli azzurri.