Zielinski alla Lazio? Lotito: “Ho Proposto 20mln per un 29enne in scadenza, ora l’offerta cala”

Claudio Lotito ha parlato di Zielinski dinanzi ad alcuni tifosi laziali, manifestando la sua intenzione di mollare il calciatore. Il presidente della Lazio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è esposto rendendo addirittura pubbliche le cifre della prima offerta fatta al Napoli.

Ecco le sue parole: “Zielinski? Abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto. Ma ora l’offerta scenderà perché se non la accetti così funziona“. La Lazio si allontana quindi dal polacco, sembra infatti impossibile che De Laurentiis possa accettare un’offerta più bassa di quella già rifiutata.