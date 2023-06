Napoli, piace Baldanzi: il piano per portarlo in città

Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli, piace al Napoli. De Laurentiis vorrebbe assicurarsi l’arrivo del giocatore tramite uno scambio doppio, il tutto per la prossima estate.

L’Empoli, dopo aver venduto Vicario al Tottenham, ha intenzione infatti di cercare la cessione di Parisi, che piace a Juve e Roma, e quindi di trattenere ancora Baldanzi. ADL si sta quindi già muovendo per il prossimo anno, organizzando uno scambio. La squadra toscana è infatti interessata a Gianluca Gaetano e a Micheal Folorunsho, di ritorno dal prestito al Bari. Il mister Rudi Garcia vuole, però, aspettare l’inizio del ritiro per capire se trattenere o meno i due, nel secondo caso si cercherà l’accordo con proprio per Baldanzi.